Момент взрыва на нефтезаводе "Лукойла" в России попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, на кадрах видно вспышку на горизонте. Она настолько яркая, что на некоторое время ослепляет камеру наружного наблюдения. После этого в небе появляется зарево от пожара.
По предварительным данным, огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров. Известно об одном пострадавшем, его доставили в больницу.
Сообщение о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступило в МЧС в 17:55 (баку). Пожару присвоен третий номер сложности.
К тушению привлекли 78 человек и 18 единиц техники. На место направился пожарный поезд.
В администрации города заявили, что ЧП не представляет опасности для жителей.
В СУ СК по региону сообщили, что ведомство проводит проверку по факту возгорания.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре