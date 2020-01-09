Момент взрыва на нефтезаводе "Лукойла" в России попал на видео

В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, на кадрах видно вспышку на горизонте. Она настолько яркая, что на некоторое время ослепляет камеру наружного наблюдения. После этого в небе появляется зарево от пожара.

По предварительным данным, огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров. Известно об одном пострадавшем, его доставили в больницу.

Сообщение о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступило в МЧС в 17:55 (баку). Пожару присвоен третий номер сложности.

К тушению привлекли 78 человек и 18 единиц техники. На место направился пожарный поезд.

В администрации города заявили, что ЧП не представляет опасности для жителей.

В СУ СК по региону сообщили, что ведомство проводит проверку по факту возгорания.