В Испании впервые внедрили четырехдневную рабочую неделю

Компания Software Delsol стала одной из первых в Испании, которая внедрила четырехдневную рабочую неделю.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, компания, являющаяся лидером в производстве программного обеспечения, с начала 2020 года первой в стране внедрила 4-дневную рабочую неделю без изменения в заработной плате. В компании пояснили, что сокращение рабочей недели приведет к улучшению качества жизни, люди смогут больше времени уделять своей семье, хобби, спорту и путешествиям.