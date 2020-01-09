Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону напряженность между США и Ираном, а также ситуацию в Ливии и Сирии, говорится в полученном РИА Новости сообщении администрации турецкого лидера в четверг, передает Day.Az.

"Наш президент провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель. В ходе переговоров стороны обсудили региональные проблемы, в первую очередь напряженность между США и Ираном, ситуацию в Ливии и Сирии, а также двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.