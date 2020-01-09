https://news.day.az/world/1192631.html Иран по ошибке сбил украинский самолет - заявление Пентагона

Иран по ошибке сбил украинский самолет - заявление Пентагона

В мире, 9 января 2020 22:43 354

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Tор-M1" иранской армии.

Об этом сообщили представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и сотрудник иракской разведки, сообщает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценкам Пентагона, инцидент мог быть случайным. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке. США рассматривают различные версии авиакатастрофы, в том числе преднамеренный или случайный удар, отмечают источники Reuters.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшие британские эксперты должны быть задействованы в расследовании крушения украинского самолета. Так он поддержал идею, предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским. "В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - подчеркнул украинский лидер.

В начале января Иран атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции "Мученик Сулеймани" против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США было выпущено 15 ракет класса "земля - земля".

Утром 8 января "Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" выполнял рейс Тегеран - Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.

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