https://news.day.az/world/1192634.html Трамп: Иран уже сейчас должен начать переговоры с США

Трамп: Иран уже сейчас должен начать переговоры с США

В мире, 9 января 2020 23:07 700

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США, не дожидаясь ноябрьских выборов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Президентские выборы пройдут в США в ноябре этого года.

"Мы посмотрим, хотят они вести переговоры или нет. Возможно, они хотят дождаться выборов и вести переговоры со слабым демократом типа (Джо) Байдена. Но я считаю, что они будут в лучшей позиции, приступив к этому сейчас", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп повторил, что санкции против Ирана могут "закончится очень быстро". "Но хотят они этого или нет - на их усмотрение, не на мое", - добавил президент США.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Иран ответил на заявление Пентагона о сбитом Boeing-737 00:26, В мире 97
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения - ОБНОВЛЕНО 00:16, Политика 16 343
Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing 737 00:12, В мире 337
Ливийская национальная армия отвергла инициативу Турции и России 9 января 23:53, В мире 442
В Мексике произошло извержение вулкана - столб пепла достиг высоты 3 км 9 января 23:34, В мире 523
Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны - ФОТО - ВИДЕО 9 января 23:22, Культура 497
Трамп: Иран уже сейчас должен начать переговоры с США 9 января 23:07, В мире 704
Ильгар Велизаде: Кадровая политика Президента Ильхама Алиева - залог успешности проводимых в стране реформ 9 января 22:50, Политика 666
Иран по ошибке сбил украинский самолет - заявление Пентагона 9 января 22:43, В мире 1 164
Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном 9 января 22:31, В мире 838
В Испании впервые внедрили четырехдневную рабочую неделю 9 января 22:19, В мире 959
В смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость 9 января 22:08, Технологии 847
В Иране началась расшифровка "черных ящиков" украинского Boeing 9 января 22:04, В мире 1 014
Момент взрыва на нефтезаводе "Лукойла" в России попал на видео 9 января 21:55, В мире 1 108
КАМАЗ заинтересован в поставках грузовиков нового поколения в Азербайджан 9 января 21:40, Экономика 1 032
Производство нефти на АЧГ достигло 500 миллионов тонн 9 января 21:30, Экономика 1 014
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара 9 января 21:10, В мире 1 402
В Академии наук Азербайджана произошли кадровые изменения 9 января 21:03, Общество 1 376
Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия 9 января 21:00, Общество 1 197
В России произошел взрыв и крупный пожар на нефтезаводе "Лукойла" 9 января 20:56, В мире 1 644
Германия рассчитывает продолжить участие в миссии в Ираке 9 января 20:52, В мире 1 215
Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл из королевской экспозиции 9 января 20:48, В мире 1 263
Пенс: Трамп вскоре предложит союзникам США выйти из ядерной сделки с Ираном 9 января 20:41, В мире 1 207
В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud 9 января 20:33, Технологии 1 203
В Париже произошли столкновения между полицией и агрессивно настроенными протестующими 9 января 20:27, В мире 1 307
Хикмет Гаджиев: В XXI веке исторические границы государств не могут быть изменены силовым методом 9 января 20:19, Политика 1 254
Авиаперевозчики Турции возобновляют полеты в Иран и Ирак после суточного перерыва 9 января 20:10, В мире 1 323
Названы причины произошедшего в Баку оползня 9 января 20:04, Общество 1 735
ЧП в средней школе в Евлахе, есть пострадавший - ФОТО 9 января 19:53, Общество 1 491
Panasonic представила VR-очки в стиле стимпанк 9 января 19:43, Технологии 1 406
К Silk Way Business Aviation присоединилась компания с крупным уставным капиталом 9 января 19:28, Экономика 1 652
Закир Гаралов: Расследование убийства малолетней девочки в Товузе находится под особым контролем Президента Ильхама Алиева 9 января 19:20, Политика 1 763
В Азербайджане отремонтировано еще одно буксирное судно 9 января 19:16, Экономика 1 517
В Азербайджане задержаны 14 человек, производящих контрафактный алкоголь 9 января 19:11, Общество 1 820
Минэкологии предупредило о сохранении активности в оползневой зоне в Баку 9 января 18:56, Общество 1 642
При поддержке Фонда Гейдара Алиева Огтай Гюльалыев будет вновь прооперирован 9 января 18:49, Общество 1 715
Миллиардер из Австралии пожертвует $48 млн на восстановление страны 9 января 18:41, В мире 1 939
Сотни граждан Азербайджана добровольно вернулись из Европы 9 января 18:34, Общество 2 181
Мазахир Панахов предупредил о недопустимости преждевременной агитации в соцсетях 9 января 18:28, Политика 1 670
Азербайджанский певец госпитализирован после тяжелого ДТП - ФОТО 9 января 18:26, Общество 2 388
Роковой рейс: трагическая история жертв авиакатастрофы - ФОТО - ВИДЕО 9 января 18:22, В мире 2 798
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах в Азербайджане 9 января 18:18, Политика 1 696
В Азербайджане упрощен доступ граждан к ряду электронных госуслуг 9 января 18:13, Общество 1 858
Названы азербайджанские СМИ, которые будут вести платную предвыборную агитацию 9 января 18:08, Политика 1 748
Азербайджан в праздничные дни посетили сотни тысяч туристов 9 января 18:04, Туризм 1 872
ЦИК Азербайджана предупредил окружные избирательные комиссии 9 января 17:59, Политика 1 745
Азербайджанские радикалы докатились до абсурда - "Политшоу представляет" - Видеопроект 9 января 17:56, Политика 1 790
На ирано-иракской границе произошло землетрясение 9 января 17:53, В мире 2 031
Новый тренд армянских революционеров - борьба со старыми туалетами 9 января 17:33, Политика 2 144
6 самых посещаемых парков Баку - у каждого из них своя особенность - ФОТО 9 января 17:31, Общество 2 249
"Снова ты полез не в свое дело!" - Али Керимли стал посмешищем в соцсетях 9 января 17:22, Политика 2 285
Обнародован список видов соцобеспечения в Азербайджане, назначающихся в электронном виде 9 января 17:15, Общество 2 233
Председатель ЦИК Азербайджана обратился к кандидатам в депутаты 9 января 17:10, Политика 1 941
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в Абшеронском районе 9 января 17:05, Политика 2 537
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления компании ACWA Power и исполнительного директора компании Masdar - ФОТО - ВИДЕО 9 января 16:55, Политика 11 751
В Азербайджане объявлен набор подростков для участия в международном кинофестивале - ФОТО 9 января 16:52, Культура 2 193
Мировые цены на продукты питания достигли самого высокого уровня за последние пять лет 9 января 16:48, В мире 2 409
Швеция поможет Украине в расследовании крушения самолета в Иране 9 января 16:45, В мире 2 105
Албания будет прилагать усилия в ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта - Заявление премьера 9 января 16:41, Политика 2 067
В Сирии взорвался заминированный автомобиль 9 января 16:36, В мире 2 169
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300 9 января 16:33, В мире 2 220
В Азербайджане создается новая организация 9 января 16:29, Общество 2 480
Кредитная линия "Факторинг" от Azer Turk Bank (R) 9 января 16:25, Экономика 2 140
Госслужба занятости трудоустроила более 100 тыс. граждан в Азербайджане 9 января 16:22, Экономика 2 195
Toyota построит в Японии город будущего - ФОТО 9 января 16:17, Технологии 2 245
Самед Сеидов: Радикальная оппозиция лжет об отказе ЕС отправлять наблюдателей в Азербайджан 9 января 16:12, Политика 2 185
Британские СМИ обвинили принца Гарри и его супругу в неуважении к королеве 9 января 16:04, В мире 2 791
«1917»: в формате IMAX только в Park Cinema 9 января 15:57, Это интересно 2 361
В Азербайджане обновлены десятки электронных учебников 9 января 15:50, Общество 2 327
В жилом массиве на Абшероне произошел пожар - ВИДЕО 9 января 15:43, Общество 2 595
Исследована оценка сейсмической опасности в Азербайджане 9 января 15:33, Общество 2 474
Кадры подготовки иранских ракет для удара по американским базам - ВИДЕО 9 января 15:26, В мире 3 607
Конфликт Ирана и США может привести к росту цены на нефть до $120 - Прогноз от Ариэля Коэна 9 января 15:22, Экономика 2 661
Новые назначения в минобразования Азербайджана 9 января 15:18, Общество 2 910
Во Дворце Гейдара Алиева пройдет сольный концерт Джалала Аббасова 9 января 15:15, Культура 2 414
Уволен декан азербайджанского вуза 9 января 15:11, Общество 3 553
Погибшая в авиакатастрофе в Иране стюардесса успела рассказать об обстреле - ФОТО 9 января 14:58, В мире 23 259
Səməd Seyidov: "Radikal müxalifətin guya Avropa Birliyinin Azərbaycana müşahidəçi göndərməməsi barədə iddiaları tamamilə yalandır" 9 января 14:55, Azərbaycanca 2 754
Utair подготовила маршруты в обход Ирана и Ирака 9 января 14:54, В мире 2 645
Ливанские власти запретили Карлосу Гону выезд из страны 9 января 14:50, В мире 2 584
Молодые композиторы выступят с концертом в Филармонии 9 января 14:39, Культура 2 546
Эльбай Касим-заде: Президент Ильхам Алиев уделяет пристальное внимание гармоничному развитию Баку и других городов Азербайджана 9 января 14:30, Политика 6 567
В Мали миротворцы ООН пострадали при ракетном обстреле 9 января 14:28, В мире 2 672
США пока не определились с санкциями против Индии за покупку С-400 9 января 14:17, В мире 2 679
Состоялся концерт, посвященный 90-летию Алибабы Мамедова 9 января 14:05, Культура 2 782
Бывший глава концерна Nissan приехал на допрос в Бейрут 9 января 13:49, В мире 2 909
"Нафтогаз" считает контракт с "Газпромом" самым выгодным для Украины 9 января 13:43, В мире 2 817
В Азербайджане ожидаются снег и сильный ветер - прогноз на завтра 9 января 13:37, Общество 5
Названы основные версии крушения самолета в Иране 9 января 13:33, В мире 3 308
Daşınmaz əmlakın icbari sığortası barədə bilməli olduğumuz məlumatlar 9 января 13:29, Azərbaycanca 3 386
Американцы стали получать фальшивые повестки о призыве в армию 9 января 13:15, В мире 2 967
Крушение Boeing 737 в Иране - погибли целые семьи - ФОТО 9 января 12:57, В мире 46 254
В Пекине обсудили нагорно-карабахский конфликт - ФОТО 9 января 12:46, Политика 3 335
Грузовик с газовыми баллонами врезался в школьный автобус в Индии - ВИДЕО 9 января 12:42, В мире 3 110
Постпред Ирана считает бессмысленным предложение США о сотрудничестве 9 января 12:34, В мире 3 078
В Австрии магазины будут бесплатно раздавать продукты 9 января 12:25, В мире 3 372
Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд 9 января 12:18, Экономика 3 381
Азербайджанская команда показала феерическое шоу на фестивале огня в Санкт-Петербурге - ВИДЕО 9 января 12:14, Общество 3 362
В Нигерии боевики вошли в город под видом военных, есть жертвы 9 января 12:10, В мире 3 122
Туристы из Индии стали чаще посещать Азербайджан - ФОТО 9 января 12:02, Туризм 3 368
Обострение конфликта Ирана и США очень вероятно - Игорь Коротченко о ситуации на Ближнем Востоке 9 января 12:00, Политика 3 629
В Сирии погибли четверо турецких военнослужащих 9 января 11:59, В мире 3 203
Некоторые авиакомпании стали использовать воздушное пространство Азербайджана в обход Ирана 9 января 11:54, Общество 3 519
Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая" 9 января 11:51, Экономика 3 475
Обнародован прогноз космической погоды 9 января 11:47, Общество 3 233
МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта из "черного списка" 9 января 11:44, Политика 3 252
Глава МИД Южной Кореи проведет переговоры с Помпео 9 января 11:42, В мире 3 178
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде - ВИДЕО 9 января 11:36, В мире 3 574
“Dağların daş nağılı” - Lahıc - FOTO 9 января 11:34, Azərbaycanca 3 541
В Азербайджане создается новая федерация 9 января 11:30, Спорт 3 401
Вице-премьер Китая подпишет соглашение о торговой сделке с США 9 января 11:25, В мире 3 230
Представители Красного Креста навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева 9 января 11:16, Политика 3 308
Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing 9 января 11:10, В мире 3 896
Банки Японии приказали своим сотрудникам покинуть Иран 9 января 11:07, В мире 3 389
ЧП с Boeing в московском аэропорту 9 января 11:00, В мире 3 571
В Нахчыване создан Фонд аграрного страхования 9 января 10:52, Экономика 3 345
В Армении на треть выросло число желающих бежать из страны 9 января 10:47, Политика 3 637
AZAL удостоена премии самой пунктуальной авиакомпании 9 января 10:42, Экономика 3 566
Момент взрыва украинского самолета в Иране - ВИДЕО 9 января 10:37, В мире 7 916
Власти Австралии просят людей покинуть зоны риска 9 января 10:33, В мире 3 453
Известен точный ущерб от ракетного удара Ирана 9 января 10:24, В мире 4 008
В Азербайджане подешевело золото 9 января 10:13, Экономика 3 596
Завершается срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты 9 января 10:09, Политика 3 560
В Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой 9 января 10:05, В мире 3 557
Иран настаивает на решении визовых проблем дипломатов 9 января 10:01, В мире 3 580
Началась реконструкция еще одной автомобильной дороги в Азербайджане - ФОТО 9 января 09:56, Экономика 3 836
Еще одна трагедия в Иране: 18 погибших, 24 пострадавших 9 января 09:49, В мире 4 294
В австралийских пожарах погибло более миллиарда животных 9 января 09:45, В мире 3 748
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 9 января 09:39, Политика 3 627
Двигатель "Boeing 737" загорелся при взлете из аэропорта Тель-Авива - ВИДЕО 9 января 09:33, В мире 8 217
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой 9 января 09:28, В мире 4 724
США заявили о готовности к переговорам с Ираном 9 января 09:22, В мире 3 860
Лидер республиканцев в Сенате США обсудил с Трампом процедуру импичмента 9 января 09:20, В мире 3 720
Исследования выявили причину вспышки пневмонии в Китае 9 января 09:14, В мире 3 836
Совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox 9 января 09:07, Технологии 3 726
В Бадамдаре сошел оползень - ОБНОВЛЕНО-2 9 января 09:02, Общество 4 311
Австралия сохранит военное присутствие в Ираке 9 января 09:00, В мире 3 760
Российские спецслужбы должны заняться армянской пропагандой АСАЛА - Евгений Михайлов специально для Day.Az 9 января 08:37, Политика 4 858
Азербайджанский мегапроект усилит конкуренцию на газовом рынке Европы - Заявление посла 9 января 08:33, Экономика 4 032
Третьей мировой не будет, у США и Ирана другие цели - Олег Кузнецов специально для Day.Az 9 января 08:32, Политика 5 919
Цена на нефть упадет ниже $60 в ближайшие годы - тревожный прогноз Всемирного банка 9 января 08:07, В мире 4 090
Дания выведет часть военных из Ирака - заявление премьера 9 января 07:58, В мире 4 004
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима 9 января 07:40, В мире 4 120
МИД Ирана ответил НАТО - жесткое заявление 9 января 07:22, В мире 4 512
Акции Boeing упали в цене - после авиакатастрофы в Иране 9 января 07:04, В мире 4 256
Спецпредставитель США по Сирии отправится в Стамбул и Эр-Рияд 9 января 01:24, В мире 5 582
"Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется 9 января 01:07, В мире 6 456
Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь 9 января 01:03, В мире 5 877
Хикмет Гаджиев провел переговоры с ведущими мозговыми центрами Франции 9 января 00:20, Политика 6 015
Трамп: США не нужна нефть на Ближнем Востоке 9 января 00:17, В мире 5 960
Ещё новости