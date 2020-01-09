https://news.day.az/world/1192634.html Трамп: Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
Трамп: Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
Президент США Дональд Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США, не дожидаясь ноябрьских выборов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Президентские выборы пройдут в США в ноябре этого года.
"Мы посмотрим, хотят они вести переговоры или нет. Возможно, они хотят дождаться выборов и вести переговоры со слабым демократом типа (Джо) Байдена. Но я считаю, что они будут в лучшей позиции, приступив к этому сейчас", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Трамп повторил, что санкции против Ирана могут "закончится очень быстро". "Но хотят они этого или нет - на их усмотрение, не на мое", - добавил президент США.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре