В Мексике произошло извержение вулкана - столб пепла достиг высоты 3 км

Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred сообщил в четверг об извержении крупнейшего мексиканского вулкана Попокатепетль, столб пепла достиг высоты 3 километров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В 6 часов 33 минуты был зафиксирован взрыв с умеренным содержанием пепла, колонна имела высоту 3 километра с направлением на северо-восток. Сохраняется жёлтый уровень опасности, фаза 2. Настоятельно рекомендуется не приближаться к вулкану", - говорится в сообщении Cenapred в Twitter.

На снимках камер наблюдения за Попокатепетлем после утреннего взрыва вершина вулкана покрыта раскалёнными продуктами извержения. Власти запрещают приближаться к кратеру ближе, чем на 12 километров.

Вторая фаза "желтого уровня" тревоги не предполагает эвакуации или прекращения трудовой деятельности в районе вулкана.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.