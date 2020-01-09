Ливийская национальная армия отвергла инициативу Турции и России

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара отвергла в четверг российско-турецкую инициативу о прекращении огня. Об этом сообщил официальный представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главное командование вооруженных сил приветствует инициативу президента России Владимира Путина, направленную на установление мира в Ливии, что является целью и задачей армии, - сказал он. - Но вооруженные силы продолжат войну против террористических группировок, классифицированных так резолюциями СБ ООН".

"Создать гражданское государство и достичь стабильности, безопасности и демократии невозможно без уничтожения террористов", - подчеркнул аль-Мисмари..

Ранее ЛНА заявила о намерении продолжать военные операции до полного искоренения терроризма в стране.

После встречи в Стамбуле в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.