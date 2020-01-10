Иран ответил на заявление Пентагона о сбитом Boeing-737

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг предположение украинских властей о том, что потерпевший крушение под Тегераном Boeing-737 авиакомпании МАУ могла случайно сбить ракета.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, Абедзаде подчеркнул, что ракетная атака на лайнер "невозможна с научной точки зрения". Он пояснил, что на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских самолетов.

"Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах", - заявил Абедзаде.

Он подчеркнул, что в стране существует "полная координация" между военным и гражданским секторами.



Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Воздушное судно направлялось в Киев.



На борту лайнера находились 176 граждан Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, все они погибли.



Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал четыре основные версии авиакатастрофы. В частности, он предположил, что украинский лайнер мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой, взрыва двигателя, столкновения с беспилотником или после теракта на борту.



Абедзаде также опроверг сообщения о том, что Иран отказался передать черные ящики США. Он отметил, что всем заинтересованным в расследовании сторонам предоставят любую необходимую информацию. Чиновник добавил, что в случае необходимости расшифровка данных черного ящика будет проводиться во Франции или в другой стране.