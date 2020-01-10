https://news.day.az/world/1192645.html Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
В столичных аэропортах было задержано и отменено почти 40 рейсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным на 01.28 (баку), в Домодедово задержано девять рейсов и девять - отменено.
Кроме того, во Внуково задержано 14 рейсов. В свою очередь, в Шереметьево задержано шесть рейсов. Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.
Причины задержек и отмены рейсов неизвестны.
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