Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

В столичных аэропортах было задержано и отменено почти 40 рейсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным на 01.28 (баку), в Домодедово задержано девять рейсов и девять - отменено.

Кроме того, во Внуково задержано 14 рейсов. В свою очередь, в Шереметьево задержано шесть рейсов. Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.

Причины задержек и отмены рейсов неизвестны.