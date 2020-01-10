Зеленский пообещал помощь родным погибших в авиакатастрофе в Иране

Государство предоставит родственникам погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев всю необходимую помощь, в частности, финансовую, написал на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский, ередает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Большинство погибших - граждане Канады и Ирана.

"Встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе. Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адскую боль. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в частности, финансовую", - написал Зеленский.

Президент отметил, что самое важное, что может сделать для них государство, "это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии". "Заверил (родственников погибших - ред.), что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - отметил украинский президент.