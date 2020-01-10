Помпео позвонил премьеру Ирака: США сделают все для защиты граждан двух стран

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди заявил, что Вашингтон примет все необходимые меры для защиты граждан двух стран и общих интересов.

Об этом говорится в распространенном сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь подчеркнул осуждение США проведенных 7 января иранским режимом ракетных обстрелов двух объектов в Ираке, на которых находятся иракские, американские и коалиционные силы, работающие вместе для борьбы с "ИГ", - отмечается в тексте. - Госсекретарь подчеркнул, что, как сказал президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты предпримут все необходимое для защиты американских и иракских граждан, а также общих интересов".