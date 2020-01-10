https://news.day.az/world/1192648.html Иран приветствует участие иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing
Иран приветствует участие иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что его страна приветствует участие в расследовании катастрофы украинского Boeing представителей тех государств, чьи граждане стали жертвами трагедии.
Соответствующее сообщение опубликовано в четверг в канале дипведомства в мессенджере Telegram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Исламская Республика Иран приветствует присутствие экспертов из стран, чьи граждане погибли в страшной катастрофе", - говорится в тексте.
Кроме того, Мусави обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, а также правительствам других стран, обладающим информацией о происшествии, с просьбой поделиться ею.
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