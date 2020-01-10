НАТО должны заменить войска США на Ближнем Востоке - заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп считает, что со временем силы НАТО должны заменить Соединенные Штаты на Ближнем Востоке.

Об этом глава вашингтонской администрации заявил журналистам в четверг в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В среду Трамп, выступая с телеобращением к согражданам в связи с ракетным ударом, нанесенным Ираном по используемым американскими военными объектам в Ираке, призвал НАТО к большей вовлеченности в ближневосточный процесс. В четверг его попросили пояснить, подразумевал ли он под этим расширение военного присутствия альянса в регионе.

"Да, в отличие от нас [американского военного присутствия]. Честно говоря, это международная проблема. Мы можем вернуться домой или по большей части вернуться домой и использовать НАТО <...> Я думаю, что НАТО сейчас должна помогать нам с Ближним Востоком <...> Я считаю, что сфера [деятельности] НАТО должна расширяться, они должны смотреть за "ИГ" (террористическая группировка "Исламское государство"). Мы поможем, однако сейчас бремя лежит на нас, это несправедливо", - ответил Трамп.

"Я думаю, что НАТО должна расширяться, и мы должны включать Ближний Восток", - добавил президент США, не пояснив при этом, говорит ли он об увеличении числа стран, входящих в альянс, или же речь по-прежнему идет о присутствии контингента организации в регионе.

Новый брендинг

При этом Трамп отметил, что уже даже придумал название для миссии НАТО на Ближнем Востоке.

"У меня есть название. NATO (так эта аббревиатура выглядит на английском языке - прим. ТАСС), а потом идет "M" и "E" (по первым буквам от Middle East - Ближний восток - прим. ТАСС). Вы будете говорить NATOME", - поделился президент.

По словам Трампа, ему в целом хорошо удается придумывать названия. В качестве примера этому он привел название нового торгового соглашения между Мехико, Оттавой и Вашингтоном - USMCA (The United States - Mexico - Canada Agreement). "Как в песне - YMCA", - пояснил глава вашингтонской администрации.

Ответ НАТО

Говоря в среду об активизации роли НАТО на Ближнем Востоке, Трамп подчеркнул, что за годы его пребывания у власти национальная экономика начала переживать бум, и Соединенные Штаты фактически обрели независимость от поставок энергоресурсов из-за рубежа. В связи с этим, по словам президента США, поменялись американские "стратегические приоритеты" на Ближнем Востоке.

В регионе возникли новые "благоприятные возможности", считает Трамп. "Мы [США] теперь являемся главным производителем нефти и природного газа в мире. Мы независимы [от поставок энергоресурсов из-за рубежа], и нам не нужна ближневосточная нефть", - сказал глава американской администрации.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на призыв Трампа заявил, что альянс проводит консультации со странами альянса по расширению своего участия в антитеррористических усилиях США на Ближнем Востоке. Отвечая на вопросы журналистов, Столтенберг отказался уточнять, какие конкретные силы и средства и в каких странах Ближнего Востока может разместить альянс. Он подчеркнул, что повышение "роли НАТО в регионе" не обязательно означает широкое развертывание сил.