https://news.day.az/world/1192653.html Иран призвал США не распространять ложь о крушении Boeing
Иран призвал США не распространять ложь о крушении Boeing
Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в катастрофе, говорится в заявлении официального представителя правительства страны Али Рабии.
"Мы приветствуем участие в расследовании других стран, чьи граждане в ходе этого трагического события погибли", - говорится в заявлении Рабии, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
Рабии также посоветовал США отказаться от подачи ложной информации относительно трагедии.
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