28 стран ЕС обсудят на экстренном заседании ситуацию вокруг Ирана

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят на экстренном заседании в пятницу ситуацию вокруг Ирана после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Внеочередную встречу созвал в начале недели глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Одной из основных тем дискуссии станет обсуждение будущего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Конфликт между Ираном и США

"Совет по иностранным делам проведет внеочередное заседание для обсуждения текущих дел и обмена мнениями по последним событиям в Ираке, сосредоточив внимание на путях деэскалации напряженности в регионе", - сообщили в Совете ЕС.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

Иранская ядерная сделка

Одной из главных тем встречи станет СВПД по иранской ядерной программе, который ЕС, Россия и Китая пытаются сохранить последние почти два года. Однако если до нынешней ситуации еще оставались шансы на это, то теперь их практически нет: 5 января Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

А 8 января в обращении к американским гражданам президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг резкой критике СВПД, призвав Россию и другие страны отказаться от этого соглашения и разработать новое. Трамп заявил, что Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай "должны покончить с пережитками иранской сделки, или СВПД, и работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более спокойным местом".

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В этой связи Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.