Японские власти требуют от Интерпола выдать ордер на арест супруги Карлоса Гона

Японские власти обратились в Интерпол с требованием выдать ордер на арест супруги экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона Кэрол. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, прокуратура Токио считает, что она совершала попытки уничтожить доказательства, имеющие отношение к делу ее мужа о мошенничестве. Кроме того, она якобы заплатила деньги, чтобы ряд людей, которые могли быть допрошены, не давали показания против экс-главы альянса. Карлос и Кэрол Гон сейчас находятся в Ливане.

Ранее сообщалось, что в Бейрут из Интерпола поступил международный ордер на арест самого Гона. Соответствующий запрос был сделан японскими властями.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. Судебный процесс по делу Гона должен был начаться весной этого года.

В ходе состоявшейся в Бейруте 8 января пресс-конференции Гон обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.