Британцам рекомендовали отказаться от поездок в Иран

МИД Великобритании рекомендовал жителям страны отказаться от поездок в Иран в связи с ростом напряженности в регионе, следует из заявления ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении МИД говорится об усилении напряженности в регионе в связи с тем, что в среду Иран "пустил две ракеты по двум военным базам в Ираке, на которых находились американские служащие". Отмечается, что в регионе также "существует неопределенность в связи с крушением 8 января рейса авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Убийство Сулеймани является еще одним дестабилизирующим фактором, добавляют в заявлении.

"Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) советует отказаться от всех поездок в Иран. В дополнение к этому министерство советует не совершать авиаперелеты в Иран и из него, а также в пределах страны. Если вы находитесь в Иране, то вам следует пересмотреть варианты отъезда и обдумать возможность выезда из страны", - говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства Британии.

В ведомстве также отметили, что существуют альтернативные маршруты для того, чтобы покинуть Иран - по суше или по морю. При этом авиатранспорт ненадежен: рейсы в сложившейся обстановке могут отменяться "по первому требованию", сообщили в МИД Великобритании.