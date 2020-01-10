https://news.day.az/world/1192667.html Представителей Канады пустят в Иран для расследования крушения Boeing

Представителей Канады пустят в Иран для расследования крушения Boeing

В мире, 10 января 2020 09:38 118

Канадские представители смогут получить визы для въезда в Иран, заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее он в разговоре с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что представителей канадских властей нужно допустить на иранскую территорию для участия в расследовании крушения украинского самолета.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Домиником Рабом Шампань подчеркнул, что в Иран необходимо отправить канадскую группу быстрого реагирования, которая смогла бы оказать необходимую консульскую помощь. Министр повторил свое предыдущее заявление и указал, что Канада хочет заняться расследованием происшествия. По словам Шампаня, ответ Ирана был "открытым и воодушевляющим".

"Могу сообщить канадцам, что, по всей видимости, за вчерашними обсуждениями последовали действия. Официальным лицам дали понять, что они могут приступить к получению виз...Иранский режим выдает визы, чтобы позволить нашим чиновникам въехать на территорию Ирана, а также для проведения расследования", - заявил глава канадского МИД. Трансляцию вел телеканал Global News.

По его словам, канадские власти следят за ситуацией c визами "каждую минуту" и "каждый час".

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