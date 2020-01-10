Британская палата общин одобрила сделку по Brexit

Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января.



За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. Документ поступает на рассмотрение верхней палаты после чего должен получить одобрение королевы.



После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны сформировать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах.