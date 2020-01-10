https://news.day.az/world/1192669.html В Турции задержан разыскиваемый Интерполом террорист
В Турции задержан разыскиваемый Интерполом террорист
На турецко-сирийской границе задержан находящийся в розыске член террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что операция по его задержанию была проведена в турецкой провинции Килис.
Он был задержан в результате операции, проведенной сотрудниками Национального разведывательного управления и Службы безопасности страны, при попытке незаконного пересечения границы с Сирией.
Было установлено, что задержанный является гражданином Дании и разыскивается Интерполом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре