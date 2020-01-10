Кадры, снятые за секунды до падения Boeing в Иране - ВИДЕО

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, зафиксированы последние секунды до крушения украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. Катастрофа произошла утром 8 января. Лайнер, вылетевший в Киев, упал спустя пару минут после вылета. Ролик был опубликован в Telegram-канале "Военный осведомитель", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По некоторым данным, перед падением самолета в ролике слышен взрыв. На кадрах запечатлена яркая вспышка - лайнер загорелся после мощного хлопка и начал падать на землю. Отметим, что подлинность ролика, появившегося в Сети, не подтверждена.

Также сложно сказать, в какой момент началась съемка: до появления вспышки в небе или же после разрушения двигателя, которому, как сообщали иранские власти, предшествовало возгорание.

В беседе с "Известиями" авиаэксперт, экс-сотрудник Опытно-конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич отметил, что техническая неисправность двигателя вполне могла стать причиной крушения самолета. Возникновение пожара могло произойти в результате утечки топлива.

Западные СМИ, в свою очередь, говорят о возможном попадании ракеты в самолет. Эту версию также рассматривают и следователи. Тогда нельзя исключать, что человек, который вел съемку, мог знать о том, что произойдет в небе. В сложившейся в последние недели ситуации можно предположить, что трагедия Boeing могла стать провокацией.

Напомним, в результате крушения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" погибли 180 человек - все пассажиры и члены экипажа. Тела жертв настолько повреждены, что их невозможно опознать. При крушении погибли граждане нескольких стран, в том числе Украины, Афганистана, Германии, Ирана и др.

Причины катастрофы пока неизвестны, однако уже установлено, что черные ящики лайнера сильно повреждены.

Изначально сообщалось, что самолет рухнул из-за технической неисправности. Утверждалось, что один из двигателей загорелся прямо после взлета, что и привело к падению.

Однако американские СМИ в день трагедии сообщили, что самолет мог быть сбит иранской ракетой.

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