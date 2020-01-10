«Работа, я тебя люблю»: последний пост стюардессы упавшего в Иране украинского лайнера - ВИДЕО

Последний пост украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе под Тегераном, не оставил пользователей без внимания, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Работа, я тебя люблю", - написала девушка в Instagram.

Фотография была сделана 21 декабря 2019 года, когда девушка находилась в Таиланде.

Под ней пользователи Сети со всего мира начали выражать соболезнования - "Пусть земля Вам будет пухом...хоть вы и не увидите наших сообщений", "Покойся с миром, ангел!", "Ужасно осознавать, что человека уже нет".

Пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение в районе аэропорта имени Имама Хомейни 8 января. По уточненной информации, на борту было 167 пассажиров - представителей разных государств и девять членов экипажа. В результате крушения самолета никто не выжил.

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