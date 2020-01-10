https://news.day.az/world/1192694.html В России вертолет совершил аварийную посадку
В России вертолет совершил аварийную посадку
Вертолет совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В 12:40 (09:40 по Баку) поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-8 в 206 километрах северо-восточнее населенного пункта Хатанга", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
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