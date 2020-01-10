В России вертолет совершил аварийную посадку

Вертолет совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 12:40 (09:40 по Баку) поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-8 в 206 километрах северо-восточнее населенного пункта Хатанга", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.