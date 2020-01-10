Российский танкер столкнулся с турецкой лодкой

Недалеко от побережья Турции танкер "Глард-2" под российским флагом столкнулся с турецкой рыболовецкой лодкой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Авария произошла в Черном море в 20-25 километрах от берега недалеко от входа в пролив Босфор. После столкновения лодка затонула. На ее борту находились шесть человек. Троих удалось спасти, еще трое пропали без вести. В настоящее время их ищут спасатели и береговая охрана.

Причина аварии устанавливается. Пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.