Опубликованы новые кадры падения украинского лайнера в Иране - ВИДЕО
На кадрах, размещенных в соцсети, виден снижающийся к земле авиалайнер, который постепенно охватывает пламя, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Новые видеокадры, на которых запечатлен момент падения Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в районе аэропорта Тегерана, появились в Twitter-аккаунте одного из иранских пользователей.
На записи, очевидно сделанной из окна движущегося автомобиля, виден летящий в ночном небе авиалайнер, который постепенно охватывает пламя. После происходит столкновение самолета с землей, небо озаряет яркая вспышка света, а далее в результате взрыва появляется столб огня. Официально подлинность видео не подтверждена.
Лайнер "Международных авиалиний Украины" разбился в ночь на 8 января. Самолет упал вскоре после взлета из аэропорта иранской столицы. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре