В Австралии закрылись несколько посольств из-за лесных пожаров

Сильные природные пожары в Австралии привели к закрытию ряда посольств в столице страны Канберре, где в пятницу местные власти заявили об угрозе задымления территории в выходные из-за жаркой и ветреной погоды. Об этом сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава дипмиссии Эстонии в Австралии Керсти Эсмаа (Kersti Eesmaa) подтвердила, что эстонское посольство переехало в Сидней. "Причиной временного переезда является ухудшение качества воздуха ... и желание защитить наиболее уязвимых членов семей сотрудников посольства", - заявила Эсмаа. Подобное закрытие посольств раньше происходило в странах, переживающих серьезный политический кризис, отметила она.

Помимо этого, как отмечает издание, было закрыто посольство Венгрии из-за "крайне вредного загрязнения воздуха". Также из-за ухудшения качества воздуха были временно закрыты посольства Ирландии и Италии. Подобные планы озвучила и израильская дипмиссия.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.