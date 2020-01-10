Ревнивое привидение зло пошутило над продавщицей - ВИДЕО

Похоже, что Элиза Маллен, которая получила травму на рабочем месте, может винить в этом паранормальные силы, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Жительница Ирвина (Шотландия), работающая продавщицей в магазине "Bourtreehill", собиралась заполнить верхние полки товарами и для этого подставила себе ящик. Но как только женщина вознамерилась встать на него, он сам собой отодвинулся. Элиза упала и ушиблась, но, к счастью, обошлось без тяжёлых последствий.

Посмотрев запись с камеры видеонаблюдения, владелец магазина и другие сотрудники убедились, что злополучный ящик как будто был отодвинут невидимой рукой. Люди уже давно верят, что в "Bourtreehill" живёт привидение женщины по имени Стейси. Теперь они шутят, что эта ревнивая призрачная особа невзлюбила продавщицу за то, что та кокетничает с мужчинами.

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