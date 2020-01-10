Швеция окажет помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в пятницу заявил о необходимости оперативного и прозрачного расследования крушения украинского Boeing в Иране и выразил готовность сотрудничать с властями Украины в этом вопросе, передает Sveriges Radio, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера (в четверг - ред.) я говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной при проведении расследования", - заявил Лёвен, которого цитирует Sveriges Radio.

Он также сообщил, что в ходе телефонного разговора с премьером Канады Джастином Трюдо оба лидера согласились, что после появления данных о том, что самолет якобы был сбит Ираном, необходимо тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Лёвен подчеркнул необходимость международного участия в расследовании.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший в Киев, утром 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.