https://news.day.az/world/1192750.html В Канаде экстренно сел самолет израильской авиакомпании

В Канаде экстренно сел самолет израильской авиакомпании

В мире, 10 января 2020 12:04 389

Самолет израильской авиакомпании El Al, выполнявший рейс из США в Израиль, совершил посадку в аэропорту Канады из-за дыма в двигателе, пассажиры не пострадали. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Как сообщили в авиакомпании, самолет совершил посадку в аэропорту канадского города Галифакс.

"Рейс LY26 совершил посадку из-за дыма в одном из двигателей. Все (пассажиры) в порядке, некоторые сели на рейсы через Торонто, некоторые остались там, о них позаботились ", - сообщили в авиакомпании.

На данный момент авиакомпания ищет решения сложившейся ситуации.

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