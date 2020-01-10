Землетрясение уничтожило визитную карточку Пуэрто-Рико - ФОТО

Землетрясение разрушило визитную карточку Пуэрто-Рико - скальное образование в форме круглого окна, образовавшееся в результате выветривания на побережье Карибского моря в местечке Гуанилья. Об этом сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мэр Гуанильи Нельсон Торрес Йордан сообщил, что первые подземные толчки, зарегистрированные неделю назад, привели к образованию крупных трещин в своде природной арки, украшающей вид на море с южного побережья Пуэрто-Рико. 6 января после землетрясения магнитудой 5,8 Пунта-Вентана обрушилась.

Информацию подтвердила метеорологическая лаборатория Университета Пуэрто-Рико. Она разместила в своем микроблоге в Twitter фотографии жемчужины острова и того, что от нее осталось. "Природная арка Пунта-Вентана в Гуанилье исчезла", - констатировали сотрудники лаборатории.

Скалы арочной формы есть в Крыму, в Чехии, Израиле, Австралии, Китае и американском штате Юта.

С 28 декабря Пуэрто-Рико пережило серию землетрясений, магнитуда самого сильного из которых составляла 6,4. Стихийное бедствие привело к гибели одного человека и ранению восьмерых. Большая часть острова осталась без электроэнергии. Ее подача к четвергу была восстановлена в 550 тыс. домов - трети всех потребителей островного государства.

Многие жители, опасаясь новых колебаний почвы, коротают ночи на улицах, другие нашли приют в убежищах. Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес ввела чрезвычайное положение на всей территории острова.