Мужчина лишился дома при пожаре, сыграл в лотерею и стал миллионером

В Австралии мужчина лишился при пожаре дома, сыграл в лотерею Gold Lotto и стал миллионером, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Житель штата Квинсленд рассказал, что в прошлом году при пожаре в штате Новый Южный Уэльс сгорел дом, где он жил вместе с семьей. В начале января он сыграл в онлайн-лотерею, использовав любимые числа жены, и стал обладателем миллиона австралийских долларов.

Удачливый австралиец отметил, что победа пришлась как нельзя более кстати. "Это настоящее чудо, - подчеркнул он. - Дом, который потеряла моя семья при пожаре, не был застрахован. Победа произошла в самое подходящее время. Все, что осталось от нашего дома, - лишь несколько обгоревших чашек".

На выигранные деньги победитель планирует построить новый дом.