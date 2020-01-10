Иран заявил о готовности отправить черные ящики украинского самолета в Россию

Организация гражданской авиации Ирана заявила о готовности отправить черные ящики разбившегося под Тегераном украинского самолета "Боинг-737" в Россию. Об этом сообщается в Twitter Arab News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам представителей организации, в случае если они сами не смогут расшифровать бортовые самописцы, то Иран отправит их в Россию или Канаду. Отмечается, что черные ящики могут быть повреждены. Сейчас же местным экспертам необходимо время для того, чтобы разобраться в причинах катастрофы.

Глава организации Али Абедзаде также продолжает утверждать, что самолет под Тегераном не был сбит ракетой. Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолет не попадала", - сказал он.

Перед этим Иран согласился на участие представителей других стран в расследовании крушения "Боинга" около Тегерана. Отмечается, что по международным правилам расследовать катастрофу могут владелец самолета, производители самолета и авиационных двигателей, а также организации гражданской авиации тех стран, в которой произошла авария и которая выдала сертификат летной годности.