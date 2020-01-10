https://news.day.az/world/1192809.html Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air

Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air

В мире, 10 января 2020 13:51 377

Причиной крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года могло стать его обледенение. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на брифинге в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна", - рассказал Скляр. По его словам, комиссия не исключает вероятность отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток.

По его словам, правительственная комиссия по установлению причин крушения не выявила нарушений по загрузке и центровке воздушного судна. "Комиссией в настоящее время установлено и подтверждено, что нарушений по коммерческой загрузке и центровке самолета не было", - рассказал Скляр.

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