https://news.day.az/world/1192821.html Экстремалы прыгнули с парашютом с балкона жилого дома - ВИДЕО
Экстремалы прыгнули с парашютом с балкона жилого дома - ВИДЕО
Стражи порядка начали проверку информации о парашютистах-экстремалах, прыгнувших с балкона жилого дома в Красноярске, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Любители бейсджампинга совершили прыжок с 24 этажа. Судя по видео, снятому очевидцем, все прошло благополучно и экстремалы не пострадали.
Они успешно приземлились на землю и покинули место прыжка. Теперь с ними хотят побеседовать сотрудники правоохранительных органов.
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