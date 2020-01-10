https://news.day.az/world/1192845.html США нанесли удар по позициям «Хезболлы» на востоке Сирии
США нанесли удар по позициям «Хезболлы» на востоке Сирии
Авиация возглавляемой США Международной коалиции по борьбе с "ИГ" нанесла удар по объектам поддерживаемого Ираном движения "Хезболла" в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.
Воздушный удар нанесен в ночь на десятое января по боевикам "Хезболла", которыми командуют офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.
Сообщается об уничтожении четырех танков в так называемой "Зеленой зоне" у поселка Абу-Кемаль. О потерях среди проиранских боевиков не сообщается.
Авиация Международной коалиции активизировала разведывательные полеты над районами дислокации проиранских группировок.
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