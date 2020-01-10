США нанесли удар по позициям «Хезболлы» на востоке Сирии

Авиация возглавляемой США Международной коалиции по борьбе с "ИГ" нанесла удар по объектам поддерживаемого Ираном движения "Хезболла" в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.

Воздушный удар нанесен в ночь на десятое января по боевикам "Хезболла", которыми командуют офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

Сообщается об уничтожении четырех танков в так называемой "Зеленой зоне" у поселка Абу-Кемаль. О потерях среди проиранских боевиков не сообщается.

Авиация Международной коалиции активизировала разведывательные полеты над районами дислокации проиранских группировок.