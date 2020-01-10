Жестокое нападение вора на сотрудницу магазина попало на камеры - ВИДЕО

В Оренбурге задержали грабителя, который жестоко избил сотрудницу магазина.

На опубликованном видео видно, как он набрасывается на нее со спины и без капли жалости наносит удары по голове, а когда несчастная упадет на пол, начнет пинать ногами. Затем изверг запирает дверь, чтобы девушка не смогла сбежать или позвать на помощь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Лишь когда она перестает шевелиться, налетчик наконец отправляется искать то, за чем пришел - деньги. Опустошив кассу, он бросается к выходу, переступает через пострадавшую, которая все-таки нашла в себе силы открыть дверь и позвать на помощь.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за грабеж, впрочем, срок может и увеличиться. Учтут и зверское избиение женщины.

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