Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди потребовал от госсекретаря США Майка Помпео прислать представителей для разработки механизмов вывода иностранных войск с территории Ирака. Это следует из заявления канцелярии иракского премьера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака сообщил, что иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск с территории страны.

"Председатель совета министров Адель Абд аль-Махди провел вчера вечером (в четверг - ред.) телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, обсудили последние события (в регионе - ред.) и желание различных сторон не допустить эскалации и перехода в открытую войну", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Абд аль Махди потребовал от Помпео отправить представителей в Ирак, чтобы разработать механизмы реализации решения иракского парламента о безопасном выводе иностранных войск с территории страны. Кроме того, он подчеркнул, что Ирак желает сохранить "лучшие отношения с соседними и дружественными странами".

Согласно заявлению канцелярии, Помпео подчеркнул в ходе разговора, что США уважают суверенитет Ирака.

Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими властями.