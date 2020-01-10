Первое видео с места массового ДТП, где разбился автобус с детьми - ВИДЕО

Появилось видео с места ДТП с двумя грузовиками, пассажирским автобусом и тремя машинами в Пермском крае. Авария произошла на 469-м км на подъезде к автодороге М-7 "Волга".

По предварительным данным, в автобусе находились дети - их везли со спортивных сборов на базе в городе Чайковский, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По информации РЕН ТВ, в результате ДТП пострадали 9 человек. Водитель автобуса получил перелом ноги. Также пострадали четверо пассажиров легковых авто: у одной из женщин сломана нога, остальные отделались ушибами. Медики работают с четырьмя детьми из автобуса.

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