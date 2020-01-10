В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

Самолет "Международных авиалиний Украины", разбившийся в среду в Иране, перед катастрофой задержался с вылетом на час из-за перегруза, сообщает агентство Fars со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На этом рейсе было много пассажиров, и большинство из них летели с багажом, пилот решает заправить больше топлива, после заправки, посадки пассажиров и погрузки их багажа в предназначенное место пилот понимает, что вес воздушного судна превышает допустимый для взлета. Поэтому пилот принимает решение просить сотрудников аэропорта уменьшить количество багажа", - заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Хасан Резаифар, добавив, что выгрузка багажа и привела к задержке.

Резаифар отверг предположения о том, что задержка рейса PS 752 была вызвана техническими неполадками.