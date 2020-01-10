Беларусь приостановила экспорт собственной нефти

Госкомпания "Белоруснефть" приостановила экспортные поставки нефти, добываемой на территории Беларуси, чтобы загрузить собственные НПЗ, сообщило Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Белоруснефть" провела тендер на продажу 1,66 млн тонн белорусской нефти с прокачкой по нефтепроводу "Дружба" в Германию или Польшу в 2020 г.

По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.



