https://news.day.az/world/1192929.html Помпео посетит Украину - Названа дата
Помпео посетит Украину - Названа дата
Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину в конце января, передает Day.Az со ссылкой на unian.net.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом шла речь во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с Помпео.
"Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего, визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января", - говорится в сообщении.
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