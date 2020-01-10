Помпео посетит Украину - Названа дата

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину в конце января, передает Day.Az со ссылкой на unian.net.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом шла речь во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с Помпео.

"Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего, визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января", - говорится в сообщении.