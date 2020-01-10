Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье

Жесткая посадка самолета российской авиакомпании Nordwind в пятницу в аэропорту Антальи произошла из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"10 января 2020 года при выполнении рейса без пассажиров N4 1801 Москва - Анталья при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением. После посадки обнаружены повреждения элементов передней стойки шасси", - отмечается в сообщении.