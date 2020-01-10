США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент любая делегация, которую пошлют в Ирак, будет занята обсуждением того, как обновить наше стратегическое партнерство - не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

При этом в ведомстве отметили, что нужно провести с иракскими властями переговоры не только о безопасности, но и о финансовом, экономическом и дипломатическом партнерстве, и подчеркнули, что Америка - это "сила добра на Ближнем Востоке".

О том, что Вашингтон должен прислать в Ирак своих представителей для разработки механизма вывода иностранных военных, Абд аль-Махди заявил в телефонном разговоре c госсекретарем США Майком Помпео. При этом он отметил, что Багдад желает сохранить "лучшие отношения с соседними и дружественными странами".