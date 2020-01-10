https://news.day.az/world/1192952.html США ввели санкции против 17 компаний из Ирана
США ввели санкции против 17 компаний из Ирана
США ввели санкции в отношении 17 ведущих производителей стали и горнодобывающих компаний в Иране, заявил в рамках брифинга для журналистов глава американского минфина Стивен Мнучин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Минфин ввёл санкции против 17 иранских производителей металла, горнодобывающих компаний и судна, участвующего в покупке", - сказал он.
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