https://news.day.az/world/1192956.html Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики

Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики

В мире, 10 января 2020 20:33 595

Ребенок устроил в пятницу стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Он убил учительницу и покончил с собой. Об этом сообщила на своем сайте газета "Milenio" со ссылкой на Аделаидо Флореса, представителя регионального управления общественной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, при чрезвычайном происшествии пострадали еще шесть человек, в том числе несколько детей. Согласно уточненным данным, учащемуся, который открыл огонь, было 12 лет.

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