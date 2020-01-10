https://news.day.az/world/1192958.html Беларусь ввела налог на транзит нефти
Беларусь ввела налог на транзит нефти
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в сообщении.
Кроме того, транзит нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси магистральными трубопроводами также становится объектом налогообложения.
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