США приостановили полеты на Кубу

США приостанавливают полеты чартерных рейсов на Кубу, кроме рейсов в Гавану, сообщил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня по моему запросу департамент транспорта США приостанавливает до дальнейшего оповещения все чартерные полеты между Соединенными Штатами и аэропортами на Кубе, кроме международного аэропорта José Martí International Airport в Гаване", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео.

По замечанию госсекретаря, это решение затронет девять кубинских аэропортов, которые в настоящее время принимают рейсы из США. Авиакомпаниям дается два месяца на постепенную отмену затронутых решением рейсов. Помимо запрета на полет в аэропорты страны, госдепартамент также намерен ограничить число рейсов, направляющихся из США в Гавану.

В заявлении госсекретаря отмечается, что ограничения позволят "ограничить возможность обогащения кубинского режима". В Вашингтоне отмечают, что после ограничения в прошлом году регулярных коммерческих полетов в кубинские аэропорты увеличилось число чартерных рейсов в эту страну.