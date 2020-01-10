https://news.day.az/world/1192959.html США приостановили полеты на Кубу
США приостановили полеты на Кубу
США приостанавливают полеты чартерных рейсов на Кубу, кроме рейсов в Гавану, сообщил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня по моему запросу департамент транспорта США приостанавливает до дальнейшего оповещения все чартерные полеты между Соединенными Штатами и аэропортами на Кубе, кроме международного аэропорта José Martí International Airport в Гаване", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео.
По замечанию госсекретаря, это решение затронет девять кубинских аэропортов, которые в настоящее время принимают рейсы из США. Авиакомпаниям дается два месяца на постепенную отмену затронутых решением рейсов. Помимо запрета на полет в аэропорты страны, госдепартамент также намерен ограничить число рейсов, направляющихся из США в Гавану.
"Приостанавливая чартерные полеты в девять аэропортов на Кубе, США еще больше ограничат доступ кубинского режима к твердой валюте тех, кто приезжает из США", - говорится в заявлении.
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