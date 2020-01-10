Главы МИД стран ЕС призвали Иран вернуться к ядерной сделке

Главы МИД государств - членов Евросоюза призвали Иран незамедлительно вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной встречи министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе, передает ТАСС.

"Мы призываем Иран незамедлительно вернуться к реализации СВПД", - сказал он.

Главы МИД призвали США и Иран к максимальной сдержанности и деэскалации ситуации в регионе. "Регион не может позволить себе еще одну войну. Мы призываем каждую сторону к срочной деэскалации и максимальной сдержанности", - сказал он.

Выдвигать версии о причинах гибели украинского Boeing над Ираном до завершения расследования безответственно. "Я слышал, что некоторые лидеры выдвигали идеи, что это мог быть не несчастный случай, но я этого не знаю, и это безответственно выдвигать предположения по столь чувствительному вопросу до завершения расследования, не имея конкретной информации", - заявил Боррель.