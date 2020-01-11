https://news.day.az/world/1192970.html История роковых ошибок: случайно сбитые авиалайнеры

История роковых ошибок: случайно сбитые авиалайнеры

В мире, 11 января 2020 00:05 415

Пассажирский "Боинг" 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявший в среду рейс Тегеран-Киев, потерпел крушение через несколько минут после вылета. Трагедия случилась вскоре после того, как Иран выпустил ракеты по американским базам в соседнем Ираке.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо предположил, что авиалайнер был сбит по ошибке иранской ПВО. Такой же версии придерживаются США. Иран эти обвинения отвергает и настаивает, что наиболее вероятная причина катастрофы - техническая неисправность.

Случаи уничтожения гражданских самолетов военными, принимавшими их за боевые или разведывательные, происходили неоднократно. Русская служба Би-би-си вспоминает самые известные из них.

1973 год: Boeing 727 на Синае

Самолет Boeing 727-224 ливийской компании Libyan Arab Airlines разбился в окрестностях города Исмаилия на Синайском полуострове. Это произошло в результате атаки истребителей израильских ВВС.

Самолет выполнял рейс по маршруту Триполи - Бенгази - Каир - Александрия - Бахрейн. На борту было девять членов экипажа и 104 пассажира. В происшествии выжил второй пилот и четыре пассажира.

Лайнер должен был приземлиться в аэропорту Каира, но из-за сложностей с навигацией самолет сбился с курса и не смог найти посадочный маяк. Boeing оказался на территории Синайского полуострова, занятого в то время Израилем.

Самолет засекли радары, к нему направились израильские истребители. Они сделали предупредительные выстрелы и показали самолету, что он должен приземлиться, но пилот гражданского самолета неверно истолковал сигналы и, уже подойдя к аэродрому, на котором ему было предписано сесть, принял курс на запад, что было истолковано как попытка покинуть подконтрольное Израилю воздушное пространство.

В результате израильское командование решило, что самолет угнан, и приказало открыть огонь на поражение. Истребители выпустили по самолету несколько очередей из пушек. Пилоты совершили вынужденную посадку в пустыне. При этом самолет врезался в дюну. Погибли 108 человек, выжили пять - в том числе второй пилот.

Израиль аргументировал решение командования тем, что ситуация с безопасностью на полуострове была обостренной, а экипаж пассажирского лайнера вел себя неоднозначно.

Как впоследствии рассказывал выживший пилот, то, что судно оказалось над Синайским полуостровом, экипаж понял лишь за несколько минут до атаки, но посадку совершать не стал из-за сложных отношений между Ливией и Израилем.

30 стран-членов Международной организации гражданской авиации проголосовали за осуждение Израиля. Власти Израиля позже выплатили семьям погибших компенсации.

1978 год: Boeing 707 в Карелии

20 апреля 1978 года советские войска сбили самолет авиакомпании Korean Air, летевший по маршруту Париж - Анкоридж - Сеул. Отклонившись от курса из-за ошибок в навигации, самолет оказался над Кольским полуостровом, нарушив воздушную границу СССР.

Его приняли за разведывательное судно. Пилот истребителя-перехватчика Су-15 вылетел к борту и доложил, что самолет гражданский - но ему не поверили, дав приказ на уничтожение самолета. Истребитель выпустил ракету "воздух-воздух", повредив двигатель и крыло лайнера, после чего тот был вынужден совершить посадку на лед озера Корпиярви в Карелии.

Согласно показаниям капитана судна, перехватчик приблизился к самолету с правой стороны, а не слева, как требуют правила Международной организации гражданской авиации. Капитан утверждал, что понизил скорость и включил навигационные огни, показывая, что он готов следовать за советским истребителем для посадки.

По советским данным, экипаж самолета неоднократно не отвечал на запросы с земли, а затем и на сигналы на посадку.

В результате обстрела погибли два пассажира: японец и кореец. Остальных 95 пассажиров вместе с 12 членами экипажа после недолгого пребывания в карельском городе Кемь перевезли в Хельсинки, откуда они вылетели вместе с телами погибших.

Спустя девять дней после происшествия командир судна и штурман также смогли вылететь из страны. Как сообщил тогда ТАСС, они признались в нарушении советского воздушного пространства и игнорировании приказа самолета-перехватчика приземлиться, а также обратились с прошением о помиловании в Президиум Верховного Совета, который удовлетворил его и выдворил их из СССР.

Сами летчики после высылки из СССР заявили, что не просили о помиловании.

Советский Союз выставил Южной Корее счет на 100 тысяч долларов США (сегодня эта сумма эквивалентна примерно 392 тысячам долларов США) за обслуживание пассажиров. Этот счет так и не был оплачен. Южная Корея не предъявляла никаких претензий СССР; между ними в то время не было дипломатических отношений.

Поврежденный самолет корейская компания забирать не стала - в итоге его разобрали и оставили в СССР.

1983 год: Boeing 747 над Сахалином

Самолет Korean Air был сбит над территорией СССР еще и в 1983 году. Авиалайнер Boeing 747 выполнял рейс Нью-Йорк - Анкоридж - Сеул, на его борту было 23 члена экипажа и 246 пассажиров.

По неизвестной причине самолет вместо того, чтобы лететь над нейтральными водами Тихого океана, стал отклоняться вправо от курса. Считается, что это произошло из-за неправильной установки автопилота. Судно пролетело над Камчаткой, а затем над островом Сахалин. Там его перехватил советский истребитель Су-15.

Перехват самолета происходил ночью. Экипаж самолета не отвечал на предупредительные выстрелы из бортовой пушки - при этом пилот истребителя впоследствии вспоминал, что у него не было трассирующих снарядов, которые оставляют за собой яркий и хорошо заметный след, и стрелять пришлось обычными, которые экипаж лайнера мог просто не заметить.

В итоге командование дало приказ сбить самолет - и перехватчик выпустил по нему две ракеты. Судно рухнуло в воду около острова Монерон к западу от Сахалина в Японском море. Погибли все пассажиры и члены экипажа. В их числе был член Палаты представителей США Ларри Макдональд.

Останков погибших почти не нашли; дайверы обнаружили несколько пар обуви и личные вещи, а также фрагменты нескольких тел, которые были неопознаваемы.

Политбюро ЦК КПСС заявило, что это была преднамеренная провокация со стороны США, которые якобы хотели проверить боеготовность советской ПВО или даже спровоцировать военные действия. США в ответ обвинили Советский Союз в препятствовании поисково-спасательным операциям.

Этот инцидент был одним из самых напряженных моментов холодной войны и привел к очередному ухудшению отношений СССР и западных стран.

Президент США Рональд Рейган после этого заявил, что разработанная изначально для военных целей глобальная навигационная спутниковая система GPS станет доступна и для гражданских лиц, как только будет доработана. США стали запускать множество новых экспериментальных спутников для проверки системы.

1988 год: A300 над Персидским заливом

В 1988 году катастрофа с большим количеством жертв - 290 человек - произошла над Персидским заливом. Это самая массовая гибель пассажиров в истории инцидентов с участием самолета Airbus A300.

Самолет авиакомпании Iran Air летел по маршруту Тегеран - Бендер - Аббас - Дубай. Через семь минут после взлета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, он был сбит ракетой, выпущенной с американского ракетного крейсера Vincennes.

Правительство США заявило, что авиалайнер Iran Air по ошибке был идентифицирован как истребитель F-14 ВВС Ирана. Согласно данным американской стороны, экипаж крейсера предпринял десять попыток связаться с самолетом на военных и гражданских радиочастотах, но ответа не получил.

Но иранское правительство утверждало, что Vincennes сознательно атаковал рейс. По данным Ирана, самолет подавал сигналы в режиме, который идентифицировал его как гражданское судно, а не используемое иранскими ВВС.

Это событие вызвало много критики в США. Многие особенно критиковали капитана крейсера Уильяма Роджерса за агрессивные действия в напряженной и опасной обстановке. Рональд Рейган направил правительству Ирана дипломатическую ноту, выразив свое глубокое сожаление о произошедшем.

Только в 1996 году правительства США и Ирана достигли согласия относительно крушения самолета в Международном суде ООН. В решении говорилось, что США "признали воздушный инцидент 3 июля 1988 года ужасной человеческой трагедией и выразили глубокое сожаление по поводу гибели людей".

Несмотря на то, что власти США не признали свою юридическую ответственность, они добровольно согласились выплатить 61,8 млн долларов компенсации семьям иранских жертв.

На вопрос, заданный в документальном фильме Би-би-си в 2000 году, правительство США в письменном ответе заявило, что, по их мнению, инцидент мог случиться из-за психологического состояния восемнадцати членов экипажа крейсера, которое называется "выполнение сценария". Такое происходит, когда люди находятся под давлением.

В такой ситуации экипаж будет выполнять сценарий обучения, полагая, что он реален, и игнорируя информацию, которая противоречит сценарию. В данном случае сценарий был нападением одиночного военного самолета.

2001 год: Ту-154 над Черным морем

4 октября 2001 года самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь" должен был прилететь в Новосибирск из Тель-Авива, но спустя час и 45 минут после взлета упал в Черное море. Все 78 человек, находившиеся на борту, погибли, в основном это были граждане Израиля.

Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолет был непреднамеренно сбит зенитной ракетой комплекса С-200, запущенной ПВО Украины во время российско-украинских военных учений на Крымском полуострове.

Из-за событий 11 сентября в США изначально рассматривалась версия о теракте. Украинские военные чиновники сначала отрицали, что их ракета сбила самолет, поясняя, что направление и дальность ракет не соответствуют точке, в которой взорвался самолет. Но спустя несколько дней после катастрофы Украина признала свою вину.

Министр обороны Украины Александр Кузьмук принес извинения родным и близким погибших, заявив: "Мы знаем, что причастны к трагедии, хотя ее причины до конца пока не установлены".

Согласно заключению расследования МАК, которое завершилось в 2004 году, Ту-154 был сбит ракетой, которая разорвалась в 15 метрах над корпусом самолета. Было установлено, что она была запущена из района Феодосии, где в это время проходили учения войск ПВО Украины.

Украина в 2003 году подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе. Она выплатила по 200 тысяч долларов за каждого погибшего - 7,8 млн долларов России и 7,5 млн долларов Израилю.

Киев так и не признал вину в крушении самолета юридически. Различные суды Украины неоднократно отказывали авиакомпании "Сибирь" в компенсациях. Последний раз тяжба шла в 2012 году: тогда апелляционные суды оставили в силе решение суда первой инстанции, который не признал вину украинских военных в крушении самолета.

Представители авиакомпании заявили о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека, однако так этого и не сделали - и ее финансовые претензии так и не были удовлетворены.

2014 год: Boeing 777 на востоке Украины

В 2014 году в небе над восточной Украиной потерпел крушение самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля - воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

Согласно выводам комиссии, пусковая установка "Бук", из которой был сбит самолет, была доставлена в зону вооруженного конфликта на востоке Украины из России.

В мае 2018 года Совместная следственная группа (ССГ) распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету, могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Место крушения самолета

После того как было обнародовано это заключение, Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении самолета.

Совместная следственная группа (JIT) 19 июня прошлого года опубликовала доклад, назвав имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса "Бук".

По мнению расследователей, к крушению "Боинга" могут быть причастны Сергей Дубинский, отставной офицер ГРУ армии России, Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ России, Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения самопровозглашенной ДНР, и Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, воевавший в Донбассе.

Все четверо объявлены в международный розыск, а дело будет передано в голландский суд. Первое заседание суда пройдет 9 марта 2020 года.

Россия последовательно отвергает обвинения в причастности к крушению "Боинга". Как заявляет Кремль, у России нет оснований полностью доверять результатам следствия, потому что она не была допущена к полноценному расследованию. Минобороны России утверждает, что ракета, которой был сбит самолет Malaysia Airlines, принадлежала украинской воинской части.

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Американская компания подала иск на Apple 10 января 09:42, В мире 3 841
Представителей Канады пустят в Иран для расследования крушения Boeing 10 января 09:38, В мире 3 811
В Турции задержан разыскиваемый Интерполом террорист 10 января 09:33, В мире 3 907
Кадры, снятые за секунды до падения Boeing в Иране - ВИДЕО 10 января 09:30, В мире 8 745
Британцам рекомендовали отказаться от поездок в Иран 10 января 09:28, В мире 3 839
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit 10 января 09:23, В мире 3 842
Японские власти требуют от Интерпола выдать ордер на арест супруги Карлоса Гона 10 января 09:19, В мире 3 879
ЕС готов предоставить Азербайджану новые технологии - в сфере возобновляемой энергетики 10 января 09:12, Экономика 4 392
Иран направил в ИКАО предварительный отчет о катастрофе украинского лайнера 10 января 09:08, В мире 4 002
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin Alay komandiri işdən çıxarılıb 10 января 09:04, Azərbaycanca 5 808
Акции Boeing подорожали после заявления Трампа 10 января 09:02, В мире 4 096
28 стран ЕС обсудят на экстренном заседании ситуацию вокруг Ирана 10 января 08:52, В мире 3 995
Samsung раскрыла характеристики Galaxy Tab S6 - первый 5G планшет - ФОТО 10 января 08:43, Технологии 4 021
Трамп сказал, при каких условиях "очень быстро" снимет санкции с Ирана 10 января 08:37, В мире 4 364
Пиратская боль Али Керимли: Европарламент отказался - а Азербайджан и не предлагал 10 января 08:30, Политика 4 536
В Москве разыскивают гражданина Китая, который убил азербайджанца 10 января 08:21, Общество 5 100
Иран призвал США не распространять ложь о крушении Boeing 10 января 08:12, В мире 4 276
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НАТО должны заменить войска США на Ближнем Востоке - заявление Трампа 10 января 07:56, В мире 4 210
Роухани надеется, что США не сделают еще одну ошибку 10 января 07:33, В мире 4 331
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Иран приветствует участие иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing 10 января 07:07, В мире 4 391
Помпео позвонил премьеру Ирака: США сделают все для защиты граждан двух стран 10 января 06:02, В мире 4 730
"Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz yerlərindən biridi" - Vaqner da Silva 10 января 05:30, Azərbaycanca 4 870
Зеленский пообещал помощь родным погибших в авиакатастрофе в Иране 10 января 04:28, В мире 5 141
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