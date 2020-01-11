https://news.day.az/world/1192977.html Трамп рассказал, как санкции против Ирана повлияют на его экономику

Трамп рассказал, как санкции против Ирана повлияют на его экономику

В мире, 11 января 2020 07:25 467

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что новые санкции США против Ирана будут иметь огромное негативное влияние на иранскую экономику, передает РИА Новости.

"Этот исполнительный лист (о введении санкций) окажет серьезное влияние на экономику Ирана, став причиной мощных вторичных санкций в отношении иностранных финансовых институтов", - говорится в заявлении Трампа, которое распространила его пресс-служба.

"Иран продолжает оставаться ведущим мировым спонсором терроризма", - добавил Трамп.

США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.

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